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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

    Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 26 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:31
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmaları sonucu 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 şüphelinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit etti.

    26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, yakalanan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı #1

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