Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 26 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmaları sonucu 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 şüphelinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit etti.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, yakalanan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.