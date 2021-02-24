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    Ankara'da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:34
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    Ankara'da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

    Güvenlik güçlerinin, Türkiye'ye sızan taröristlere yönelik çalışmaları sürüyor.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT, DEAŞ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 şüpheli için ortak operasyon düzenledi.

    Kimliği ve konumu belirlenen şüpheli, ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı #1

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