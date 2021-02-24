Ankara'da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçlerinin, Türkiye'ye sızan taröristlere yönelik çalışmaları sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT, DEAŞ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 şüpheli için ortak operasyon düzenledi.

Kimliği ve konumu belirlenen şüpheli, ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.