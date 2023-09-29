Ankara'da doğalgaz patlaması! O anlar kamerada Mamak'ta 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. O anlar ise karşı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Dün İstanbul'da yaşanan doğalgaz faciası, bugün ise Ankara'da yaşandı... Sabahın erken saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu evde yalnız olduğu anlaşılan 70 yaşındaki Fatma Köse, hayatını kaybetti. Yaşanan anlar, başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar güvenlik kamerasında Yaşanan patlamanın görüntüleri, güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, patlamanın büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Ankara Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada ise "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)