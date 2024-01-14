Ankara'da dondurucu hava! Sıcaklık -9°: Şelale buz tuttu... Başkentte gece boyu soğuk hava etkili olurken, termometreler yüksek yerlerde eksi 9 dereceyi gördü. Keçiören Şelalesi buz tutarken, havanın salı gününe kadar soğuk olması bekleniyor.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında kış bastırdı...

Her yeni günde bir başka şehir kar yağışına teslim oluyor.

Konum bu kez Ankara.

Sıfırın altında 9 derece

Başkent’te gece boyu soğuk hava etkili oldu.

Şehrin yüksek kesimlerde termometreler eksi 9’u gördü. Arabaların camları buz tuttu.

Şelale buz kesti

Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara’nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti.

Ankara’da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)