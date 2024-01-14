İHA
Türkiye'nin dört bir yanında kış bastırdı...
Her yeni günde bir başka şehir kar yağışına teslim oluyor.
Konum bu kez Ankara.
Sıfırın altında 9 derece
Başkent’te gece boyu soğuk hava etkili oldu.
Şehrin yüksek kesimlerde termometreler eksi 9’u gördü. Arabaların camları buz tuttu.
Şelale buz kesti
Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara’nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti.
Ankara’da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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