Ankara'da döviz bozduran gurbetçi: Alım gücümüz çok düştü Başkent Ankara'da başta gurbetçiler olmak üzere birçok kişi Kurban Bayramı için döviz bozdurma sırasına girdi.

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İHA

Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yoğun şekilde bulunan döviz büroları ve kuyumcular vatandaş akınına uğradı.

Vatandaşların kimi nakit parası kalmadığından kimi de Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık alımı ve tatil planları için döviz bozdurdu.

"Kredi çekip dolar almıştık"

Kurbanlık almak için döviz bozduran Alaattin Kaplan, şunları söyledi:

İhtiyaç olduğu için bozdurdum. Yükselse de düşse de bizim için fark etmiyor. Mecbur bozdurduk. Kredi çekip dolar almıştık şimdi onu bozduracağız. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum. Hemen hemen 15 gündür böyle kuyruk var.

"Alım gücümüz çok düştü"

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Ayhan Üstün ailesiyle vakit geçirmek için Türkiye’ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: