Euro
9.362
-0.28%
Dolar
7.8427
-0.37%
Altın
448.81
-2.02%
Borsa
1.33
-0.9%
Bitcoin
133.599
-0.83%
EXEN Coin
9.74
-1.11%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Ankara'da 'Efsane Cuma' yoğunluğu yaşanıyor

    Ankara'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk olduğu gözlendi.
    • AA
    • 27.11.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 16:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 'Efsane Cuma' yoğunluğu yaşanıyor

    Dünyanın birçok ülkesinde kasım ayının son haftası indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    VATANDAŞLAR KORONAYI UNUTTU, ALIŞVERİŞ İÇİN AVM'LERE KOŞTU

    Birçok firmanın yaptığı çeşitli indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

    Alışveriş merkezlerinde özellikle teknoloji, giyim ve kozmetik ürünlerinin satıldığı mağazalarda yoğunluk görüldü, zaman zaman da sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi. Bazı mağazaların önünde vatandaşlar kuyrukta bekledi.

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #1

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #2

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #3

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #4

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #5

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #6

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #7

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #8

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #9

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #10

    Ankara da Efsane Cuma yoğunluğu yaşanıyor #11

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir