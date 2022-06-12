Ankara'da eğitime yağış engeli

Ankara'da kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, sele kapılan bir kişi hayatını kaybederken, kayıp bir kişi de aranıyor.

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."