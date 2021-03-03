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Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da 6 ay arayla ekmeğe ikinci zam geldi. 200 gram ekmek fiyatı 1.75'e çıktı.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 09:42
- Güncelleme : 03.03.2021 - 09:47
Ankara'da ekmek bugünden itibaren zamlı fiyattan satılmaya başlandı.
YÜZDE 16 ZAM
Fırıncılar Odası kararıyla ekmeğe yüzde 16 zam yapıldı.
Buna göre 200 gram ekmeğin fiyatı 1.50'den 1.75 TL'ye çıktı.
6 AY ARAYLA İKİNCİ ZAM
FırıncılarIN kararıyla 2020'nin eylül ayında da zam yapılarak 1.25 TL olan 200 gram ekmek 1.50 TL'ye çıkmıştı.
ZAMLI LİSTE
Bugün uygulanmaya başlanan zamlarla birlikte ekmek fiyatları listesi: