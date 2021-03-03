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    Ankara'da ekmeğe zam

    Ankara'da ekmeğe zam

    Ankara'da 6 ay arayla ekmeğe ikinci zam geldi. 200 gram ekmek fiyatı 1.75'e çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 09:47
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    Ankara'da ekmek bugünden itibaren zamlı fiyattan satılmaya başlandı.

    YÜZDE 16 ZAM

    Fırıncılar Odası kararıyla ekmeğe yüzde 16 zam yapıldı.

    Buna göre 200 gram ekmeğin fiyatı 1.50'den 1.75 TL'ye çıktı.

    6 AY ARAYLA İKİNCİ ZAM

    FırıncılarIN kararıyla 2020'nin eylül ayında da zam yapılarak 1.25 TL olan 200 gram ekmek 1.50 TL'ye çıkmıştı.

    ZAMLI LİSTE

    Bugün uygulanmaya başlanan zamlarla birlikte ekmek fiyatları listesi:

    Ankara da ekmeğe zam #1

    Ankara da ekmeğe zam #2

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