Ankara'da emekli hemşireyi 350 bin TL dolandırdılar: Kefen paramı aldılar Deneyimli hemşire aranıyor ilanı üzerine iletişime geçen emekli hemşire, kimlik ve kart bilgilerini verdiği kişiler tarafından dolandırıldı. Emniyete giderek şikayette bulunan yaşlı kadın "Elimde 5 kuruş param kalmadı" dedi.

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DHA

Ankara'da dolandırıcıların hedefi emekli hemşire oldu.

Emekli hemşire 62 yaşındaki F.K., internette gördüğü 'deneyimli hemşire aranıyor' ilanı üzerine başvuru için iletişime geçti.

Kart ve kimlik bilgilerini gönderdi

Kendisini Mirkelam G. olarak tanıtan kişiye, işe giriş işlemleri için kimlik, ehliyet ve kredi kartı bilgilerini gönderdi.

350 bin TL dolandırıldı

Mobil bankacılık üzerinden F.K.'nin hesabındaki 350 bin lira başka bir hesaba aktarıldı.

Durumu fark edince dolandırıldığını anlayan F.K., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Elimde 5 kuruş kalmadı"

F.K., iş için ilandaki numarayı aradığını belirterek, "Kendisini Mirkelam G. olarak tanıttı. Koordinatör olarak görev yapacağımı, araba verileceğini, bir miktar avans verileceğini söyledi. Sonra kredi kartı, nüfus cüzdanı ve ehliyetimin fotoğrafını çekip göndermemi istedi. Ben de onları gönderdim. Daha sonra hesabımdaki paranın aktarıldığını gördüm. Banka ile de görüştüm, ama iş işten geçmişti. Suç duyurusunda bulundum; ama avukatım yok. Çünkü emekliyim, ekonomik kriz var. Ben yetkililerden destek bekliyorum. Benim kefen paramı aldılar, elimde 5 kuruş param kalmadı." dedi.

Polis ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)