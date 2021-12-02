Ardahan Tanıtım Günleri'nde kaz güzellik yarışması yapıldı. Birinci olan kazın sahibine ödül olarak 100 dolar verildi.

Ankara’da düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde peynirden bala, yöresel kıyafetlerden tereyağına, kaz etinden bulgur pilavına birçok yöresel ürünün sergilendiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

EN GÜZEL KAZA 100 DOLAR ÖDÜL

Etkinlikte yapılan kaz güzellik yarışmasında ise birinci olan kazın sahibine ödül olarak 100 dolar verildi.

"KAZIN GÜZELLİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yarışmada en güzel kaz seçilen Şahin'in sahibi Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüner Şimdi, "Biz kazandığımız her şeyi yaptığımız işe yatırım olarak harcıyoruz. Yine kazın yetiştirilmesinde, kazın yemlendirilmesinde kullanacağız. Ardahan Dernekler Federasyonu olarak yaptığımız işlemlerden birisi. Bu bizim Şahin'imiz. Biz Ardahanlılar olarak yetiştirdiğimiz zaman böyle kazlar yetiştiriyoruz. Bizim Kars ile rakipliğimiz yok. Kars, Ardahan, Iğdır olarak aramızda bir farkımız yok. Özellikle Ardahan kazının güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ankara'da en güzel kaz 100 doları kaptı VİDEO

Ardahan Tanıtım Günleri, 4 gün boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.