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Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ankara'da saat 16.00'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Bahçeli birlikte objektiflere poz verdi.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 15:39
- Güncelleme : 05.10.2022 - 16:52
Ankara'da sürpriz zirve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da görüşecek.
Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan, Bahçeli'yi Beytepe Mahallesi'ndeki konutunda ziyaret etti.
Programda olmayan bu sürpriz görüşme saat 16.00'da başladı.