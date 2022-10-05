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    Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ankara'da saat 16.00'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Bahçeli birlikte objektiflere poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:52
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    Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

    Ankara'da sürpriz zirve...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da görüşecek.

    Bahçeli'yi ziyaret etti

    Erdoğan, Bahçeli'yi Beytepe Mahallesi'ndeki konutunda ziyaret etti.

    Programda olmayan bu sürpriz görüşme saat 16.00'da başladı.

    Ankara da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi #1


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