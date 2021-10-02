Ankara'da eski bir çöplükte patlama gerçekleşti

Polatlı ilçesinde bulunan eski bir çöplükte sıkışan metan gazı patlamaya neden oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yangın meydana geldi.

Eski bir çöplükte metan gazının sıkışması sonrası patlama meydana geldi. Patlama sonrası çöplükte ve çevrede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri tarafından olası bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın 2,5 saat sonra söndürüldü.

Öte yandan yangının ortasından kalan bir köpek ile yavruları ekipler tarafından kurtarıldı.