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İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde, iki komşu esnaf arasında kepenk yüzünden tartışma yaşandı.

Sigortacı olan esnaf, iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle seyyar kepenk koyan esnafı zabıtaya şikayet etti.

"KEPENGİN KOMŞULARIMA HİÇBİR ZARARI YOK"

Kepengi koyan iş yerinin sahibi Oğuzhan Ö., kepengin seyyar olduğunu ve komşularına hiçbir zararının olmadığını iddia etti.

Oğuzhan Ö., komşu esnafın kendisini takip ederek saldırdıklarını ve bıçaklandığını öne sürdü.

"SÜREKLİ SALDIRIYA UĞRUYORUZ

Oğuzhan Ö.'nün kardeşi Murat Ö. de kardeşini darbettiklerini ve bıçaklanarak yaralandığını belirterek, esnafın kendisine haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

Oğuzhan Ö.'yü şikayet eden esnaf Aykut S. ise kendisinin de darp sonucu yaralandığını, hayatlarının tehlikede olduğunu öne sürerek, sürekli saldırıya uğradıklarını söyledi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aykut S., bıçaklama olayının doğru olmadığını da iddia etti.

Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.