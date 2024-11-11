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Haber Merkezi

Ankara'da estetik ameliyat yaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı.

ESTETİK AMELİYAT YAPTIRDI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ankara'da bilinen bir hastanede meme ve karın gerdirme operasyonu yaptıran Beyza isimli vatandaş, ameliyat sonrasında dayanılmaz ağrıları ve enfeksiyon nedeniyle zor zamanlar yaşadı.

DOKTORDAN ŞÜPHELENDİ

Anlaştığı güzellik merkezinde estetik uğruna ameliyat olan mağdur kadın, şüpheleri üzerine kendisini ameliyat eden doktoru araştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE TABİPLER BİRLİĞİ 'BÖYLE BİR DOKTOR YOK' DEDİ

Mağdur Beyza isimli vatandaş, doktordan şüphelenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'nde kendisini ameliyat eden doktoru sorguladı. Mağdur kadın, aynı zamanda doktorun odasında yer alan diplomanın fotoğrafını da çekip Gazi Üniversitesi'ne sordu. Ancak her yerden gelen yanıt "Böyle bir doktor yok" oldu.

DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE..

Mağdur kadın, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı.

"DOKTOR DEĞİLİM" SAVUNMASI

Sözde doktor ise böyle bir ameliyat yapmadığını ve doktor olmadığını belirtti.

Beyza isimli vatandaşın da ameliyat yapıldığı sırada evraklarında başka bir doktorun adının ve imzasının yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA BOY BOY AMELİYAT PAYLAŞIMLARI

Mağdur Beyza isimli kadın, kendini doktor olarak tanıtan şahsın sosyal medya hesabından sürekli ameliyat ve operasyon videoları paylaştığını belirtti.

YENİ DELİLLER EKLENEREK YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLUNACAK

Mağdur Beyza isimli vatandaş, dosyaya yeni detaylar da ekleyerek avukatı aracılığıyla yeniden suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.