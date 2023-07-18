Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var Kayaş'ta yer alan kapsül fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Suyla reaksiyona giren malzemeler nedeni ile patlamaların devam ettiği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

Mamak ilçesindeki Kayaş Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu.

Saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ormanlık alan da etkilendi

Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yangının, ormanlık alanı da etkilediği belirtildi.

1'i ağır 4 yaralı

Burada yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Bölgede incelemeler devam ediyor.

Ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor

Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı.

KBRN ekibi ve diğer ekipler, kapsül bölümünde patlamaların küçük çaplı devam etmesi nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşadı. Patlamalar sırasında çevrede de panik yaşandı. Ekipler, hem fabrika hem de ormanda yangını söndürmek için çalışma başlattı.

"Önlemler maksimum seviyede alındı"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz." dedi.

Mühimmat üretimi yapılıyor

1931 yılında kurulan MKE Kapsül Fabrikası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik; yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller ve piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor.

"Ekiplerimiz bölgede"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: