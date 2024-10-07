Ankara'da facia! Evli çift hayatını kaybetti

DHA
Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen kaza, bir aileyi yok etti.
Hasan şimşek (54) yönetimindeki otomobil, önünde giden Ahmet Kul yönetimindeki kamyona çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek ile yanında bulunan eşi Gülizar Şimşek’in çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Ahmet Kul’un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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