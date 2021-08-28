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    Ankara’da, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

    Ev hapsindeyken firar eden FETÖ üyesi eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak, 3 aylık çalışmanın ardından Ankara'da yakalandı.
    • AA
    • 28.08.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 15:00
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    Ankara’da, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Daha önce meslekten ihraç edilen 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak hakkında, FETÖ’ye üye olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanmış, Çıtak 25 Mayıs tarihinde Keçiören'deki evinden elektronik kelepçesini kırarak firar etmişti.

    YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

    Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Çıtak'ı yakalamak için çalışma yürüten Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce özel ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu Hüseyin Çıtak'ı Çukurambar semtinde yakaladı.

    Hüseyin Çıtak'ın, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

    KOD ADI: ÖMER

    ByLock kullanıcısı olan Hüseyin Çıtak'ın, örgüt içinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden A5 kodu ile kodlandırıldığı, Polis Akademisi'nde ele geçirilen eski belgelerden örgütte ‘Ömer’ kod adını kullandığı belirlendi.

    Ankara’da, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı #1

    Ankara’da, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı #2

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