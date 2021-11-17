FETÖ’ye üye oldukları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı bulunan eski yarbay Cafer Togur ile binbaşı Hakan Koçyiğit, gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve firari durumda olan eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

MAHREM İMAMLARLA ANKESÖR VEYA SABİT HATLARDAN İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Kurulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarda, mahrem imamlarla büfe, ankesör veya sabit hatlardan irtibatları tespit edilen, daha önce yapılan operasyonlarda yakalanamayan ve kendilerine ait MERNİS adres kayıtları bulunmayan zanlıların örgüte ait gaybubet evinde kaldıkları belirlendi.

Ankara’da FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı VİDEO



KAYITSIZ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polisin sabah saatlerinde örgüte ait kayıtsız adrese düzenlediği operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı.

Togur ve Koçyiğit'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.