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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 09:54
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı

    Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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