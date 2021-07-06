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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- DHA
- 06.07.2021 - 09:40
- Güncelleme : 06.07.2021 - 09:54
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.