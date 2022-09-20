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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 7'si avukat, 15 gözaltı

    Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınan şahıslara yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • 20.09.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:27
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 7'si avukat, 15 gözaltı

    Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

    Güvenlik güçlerince Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında kapatılan Polis Akademizi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen kişiler baz alındı.

    Polis koleji mezunları hakkında çalışma başlatıldı

    Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

    15 gözaltı

    Geniş kapsamlı yapılan operasyonlarda 7'si avukat 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    AA'nın aktarımına göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 7 si avukat, 15 gözaltı #1


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