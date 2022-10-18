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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulunan 87 şüpheli tespit edildi.
    • 18.10.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:13
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı

    Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Başkent Ankara'da izi sürülen şüpheliler hakkında güvenlik güçleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden harekete geçti.

    Operasyon başlatıldı

    FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

    87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı #1


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