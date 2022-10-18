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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 87 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulunan 87 şüpheli tespit edildi.
- 18.10.2022 - 08:34
- Güncelleme : 18.10.2022 - 09:13
Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Başkent Ankara'da izi sürülen şüpheliler hakkında güvenlik güçleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden harekete geçti.
Operasyon başlatıldı
FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
87 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.