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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı

    FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60'ı yakalandı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 11:25
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    37 İLDE EŞ ZAMANLI OEPRASYON

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

    60 GÖZALTI

    Öte yandan gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60'ı yakalandı.

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı ViDEO

    Ankara da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı #1

    Ankara da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı #2

    Ankara da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı #3

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