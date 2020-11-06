FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60'ı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

37 İLDE EŞ ZAMANLI OEPRASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

60 GÖZALTI

Öte yandan gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60'ı yakalandı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı ViDEO