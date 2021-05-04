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Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı

Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, firari eski binbaşının lüks bir sitede saklandığı belirlendi. Gece vakti yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.