Euro
10.0157
0.61%
Dolar
8.3329
1.04%
Altın
477.56
0.41%
Borsa
1.424
0.23%
Bitcoin
470.501
-3.27%
EXEN Coin
27.56
-1.21%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı

    FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, firari eski binbaşının lüks bir sitede saklandığı belirlendi. Gece vakti yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.05.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensubu eski Binbaşı Ş.K.’nin lüks bir sitede saklandığı bilgisine ulaştı.

    2018’den bu yana aranan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.

    Eski binbaşının yakalanması için özel bir ekip kuruldu.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Gece saatlerinde, söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

    Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlarından Ankara ve İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı Ş.K., gözaltına alındı.

    Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı #1

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Sağlık kontrolünün ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı #2

    Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir