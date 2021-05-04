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- Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı
Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski binbaşı yakalandı
- AA
- 04.05.2021 - 11:19
- Güncelleme : 04.05.2021 - 11:46
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensubu eski Binbaşı Ş.K.’nin lüks bir sitede saklandığı bilgisine ulaştı.
2018’den bu yana aranan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.
Eski binbaşının yakalanması için özel bir ekip kuruldu.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Gece saatlerinde, söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlarından Ankara ve İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı Ş.K., gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Sağlık kontrolünün ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.