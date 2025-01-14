Ankara'da FETÖ sınav usulsüzlüğü soruşturması: 7 gözaltı kararı

DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Özellikle, örgüt üyelerinin sınav sorularına erişim sağlayarak devlet kadrolarına sızdığı olaylar, uzun süredir yargı mercilerinin odak noktalarından biri.

FETÖ SINAV SORULARINI ÇALDI

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

7 GÖZALTI KARARI

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.