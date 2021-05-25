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- Ankara'da FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 9'u yakalandı.
- AA
- 25.05.2021 - 09:11
- Güncelleme : 25.05.2021 - 09:27
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" gibi çeşitli konumlarda görev aldıkları belirlenen 14 kişi hakkında çalışma başlatıldı.
Başsavcılık, ByLock programını kullandıkları da tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilerden 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.