Euro
8.5311
-0.07%
Dolar
7.0328
0.1%
Altın
412.75
0.06%
Borsa
1.546
0%
Bitcoin
331.989
4.69%
EXEN Coin
18.03
-0.27%
6ºC
İstanbul
Sağanak yağış 6 C
    Ankara'da FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen yakalandı

    Ankara'da FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen yakalandı

    Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

    Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara da FETÖ cü eski emniyet müdürü ve akademisyen yakalandı #1

    Ankara da FETÖ cü eski emniyet müdürü ve akademisyen yakalandı #2

    Ankara da FETÖ cü eski emniyet müdürü ve akademisyen yakalandı #3

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir