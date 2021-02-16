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    Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

    Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:24
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    Eli kanlı FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    Yakın zamanda düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bazı FETÖ üyelerinin terör örgütünün hücre evlerinde saklandığını tespit etti.

    13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 2 ihraç binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 euro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi.

    Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon ViDEO



    Ankara da FETÖ nün hücre evlerine operasyon #1

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