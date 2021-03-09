Euro
9.0895
-1.16%
Dolar
7.6382
-1.47%
Altın
419.23
0.22%
Borsa
1.548
1.14%
Bitcoin
406.900
6.99%
EXEN Coin
15.59
-1.76%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Ankara'da firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandığı bildirildi.
    • AA Özel Haber
    • 09.03.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı

    Güvenlik güçleri, FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ'cü emniyet müdürünü yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine baskın yaptı.

    FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

    Yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandığı bildirildi.

    Ankara da firari FETÖ cü emniyet müdürü yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir