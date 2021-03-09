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- Ankara'da firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
Ankara'da firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandığı bildirildi.
- AA Özel Haber
- 09.03.2021 - 15:28
- Güncelleme : 09.03.2021 - 15:46
Güvenlik güçleri, FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ'cü emniyet müdürünü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine baskın yaptı.
FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI
Yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandığı bildirildi.