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    Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 21:04
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 21:06
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    Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu.

    Karaçam Sokak'ta şiddetli rüzgar yan sokaktaki binanın çatısını yerinden söktü. Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken, elektrik telleri de koptu.

    ÇEVREDE KİMSENİN OLMAMASI FELAKETİ ÖNLEDİ

    Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu. Olayın yaşandığı anda çevrede kimsenin olmaması felaketin önüne geçti.

    Emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışmaları yaparken, enerjinin kesilmesi için de çalışmalar yürütüldü.

    Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu VİDEO

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Ankara Caddesi'nde ise bir binanın çatısının bir kısmı, binanın altında bulunan marketin yanına düştü.

    İşlek caddede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

    Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardan kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

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