Ankara'da fırtınanın uçurduğu koltuk binaya düştü Fırtınanın etkisine giren Başkent Ankara'da bir koltuğun uçtuğu anlar kameralara yansıdı.

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Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatılar uçtu.

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İlçedeki merkez caminin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi.

Binaya düştü

Bir rezidanstan düşen koltuğun fırtınanın etkisiyle başka binaya çarptığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelini sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.