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- Ankara'da gecekonduda göçük meydana geldi
Ankara'da gecekonduda göçük meydana geldi
Gecekonduda yaşanan göçük olayında bir kişi yaralandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması için harekete geçti.
- İHA
- 20.02.2022 - 13:22
- Güncelleme : 20.02.2022 - 13:47
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük yaşandı.
Göçük nedeniyle bir vatandaş yaralandı.
GÖÇÜK SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI
Enkaz altında başkalarının olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.