Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
528.500
-3.83%
BTXN Coin
39.79
7.25%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ankara'da gecekonduda göçük meydana geldi

    Gecekonduda yaşanan göçük olayında bir kişi yaralandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması için harekete geçti.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da gecekonduda göçük meydana geldi

    Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük yaşandı.

    Göçük nedeniyle bir vatandaş yaralandı.

    GÖÇÜK SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

    Enkaz altında başkalarının olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.


    İlginizi Çekebilir

    Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı
    Futbol

    Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı

    Feribot yangınında kaybolan 12 kişiden 1'i bulundu
    Gündem

    Feribot yangınında kaybolan 12 kişiden 1'i bulundu

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir