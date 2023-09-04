Ankara'da gıda denetimi! 29 işletme hakkında suç duyurusunda Türkiye genelinde başlatılan gıda denetimleri kapsamında Ankara'da birçok işletmede katkı maddeleri, muhafaza koşulları gibi çeşitli kriterler incelendi. 434 işletmeye 18 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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DHA

Halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıda ürünlerini güvenle satın alabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahada.

Bu kapsamda Türkiye genelinde denetim seferberliği yapıldı.

Ekipler, girdikleri üretim merkezleri ve satış noktalarını en ince ayrıntısına kadar denetliyor.

Çeşitli kriterler göz önünde bulunduruldu

Son olarak bir denetim de Başkent Ankara'da yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, restoran, kafe ve restoranlara yönelik denetimde son tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler incelendi.

Kullanım tarihi geçen ürünler bulundu

Çankaya Çukurambar'da faaliyet gösteren restorandaki denetimde, kullanım tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

İşletmeye 9 bin 211 lira idari para cezası uygulandı. Mutfak bölümünde ürünlerin saklama koşullarıyla ilgili tespit edilen eksiklikler için de 15 gün süre verildi.

Umuma açık yerler denetleniyor

Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gıda denetim seferberliği başlatıldığını, tüm illerde gıda kontrol görevlilerince umuma açık yerlerde denetim yapıldığını belirtti.

"434 işletmeye 18 milyon TL idari para cezası uygulandı"

Ankara'da yaklaşık 300 gıda kontrol görevlisi ile toplu tüketim yerlerinde çalışma yapıldığını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: