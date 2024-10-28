DHA

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi, Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin oturduğu 43'üncü kattaki evine gitti.

Arslan, burada evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞI İLE SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini öne sürdü.

Ayrıca, Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

Öte yandan, Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.

"MUTLUYUM VE BÜTÜN YARDIMA İHTİYACI OLANLARA YARDIM EDECEK GÜCE SAHİBİM"

Semanur Arslan'ın, ölmeden önce not defterine yazdıklarının ortaya çıkması sonrası defterde yer alan ifadeler ise dikkat çekti.

Semanur Arslan'ın el yazısı ile yazdığı notta, şu ifadeler yer aldı:

Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim. Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende.

"ÇIPLAK AYAKLA BENİM KIZIM NEREYE GİDER?"

Anne Elif Karaca, olay günü kızının eve geldiğini, arkadaşı Ezgi Ö.’nün de yanında olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz, onun arabası var, onunla gideceğim anneciğim, yarın da döneceğim’ dedi. Daha sonra sürekli aradım, kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş. ‘Annem beni koşulsuz seviyor’ demiş. Yavrum tabii ki anneler koşulsuz sever. Ben çocuğumu istiyorum, ben yavrumu istiyorum. O gün akşam o evdeyken taksi çağırmış. Evdekiler ifade vermişler olaydan sonra. Ferhat D. ifadesinde, 'Kız arkadaşım Ezgi Ö. ile tartıştılar. Sonra kız arkadaşım Ezgi Ö. odaya gitti, kapıyı kapattı. Ben de onu teselli etmek için yanına gittim, kapıyı kapattım. O ara ben odaya gitmeden önce kızın taksi çağırdığını duydum. Daha sonra ses kesilince biz taksi çağırdı ve gitti diye düşündük. Odadan çıktık. Çıktığımızda bütün eşyaları salondaydı. Biz de otoparka aramaya indik' demiş. Çıplak ayakla benim kızım nereye gider? Benim kızım otoparka niye insin? Benim kızımın arabası yok. Benim kızım öyle bir şey yapsa neden taksi çağırsın evine dönmek için?

"BENİM KIZIM MÜMKÜN DEĞİL İNTİHAR ETMEZ"

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu olduğuna dikkat çekerek, son olarak şöyle konuştu: