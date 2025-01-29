Ankara'da gri listede aranan FETÖ'cü hakim yakalandı

AA

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor...

Yapılan son operasyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014'te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız'ın yakalandığı belirtildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Akyıldız'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.