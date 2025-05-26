Ankara'da güvenlik güçlerine sopayla saldıran 12 şüpheliye gözaltı

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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken, bazı besiciler denetime karşı çıktı.

Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi.

POLİSLERE SALDIRDILAR

Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

5 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırı büyük tepki çekerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, 5 polis memurunun saldırıda yaralandığını açıkladı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya ayrıca polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

"ŞEHİR EŞKİYALARIYLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, "Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.