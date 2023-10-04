Ankara'da güvenlik toplantısı: Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı

Türkiye'nin terörle mücadelesinde kahraman güvenlik güçlerimiz nokta operasyonlarına devam ediyor...
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken teröristlere nefes aldırılmıyor.
Son çırpınışlarını yapan terör örgütü ise köşeye sıkıştı.
Hain saldırı girişimi önlendi
Geçtiğimiz hafta hain terör örgütü üyeleri Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir saldırı girişiminde bulunmuştu.
Nöbet noktasında bekleyen polislerin saldırıyı fark etmesiyle birlikte iki terörist etkisiz hale getirildi.
Kurumlararası işbirliği dönemi
Saldırının girişiminin ardından tüm ülke tek yürek olmuşken güvenlik güçleri ise terörle mücadele de kararlılık mesajı vermeye devam ediyor.
Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle geçmişte görmediğimiz kurumlararası eş güdüm çalışmalar bu dönemde hızla arttı.
Ortak yapılan operasyonlarla birlikte terör örgütünün beli kırıldı.
Ankara’da güvenlik toplantısı
Bugün ise Milli Savunma Bakanlığı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen kritik toplantıda saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve bundan sonra hangi adımların atılacağının konuşulduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
"Çok pişman olacaklar"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğunu hatırlatmıştı.
Fidan, açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti:
Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar.
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