Ankara'da hafta sonu işletmeler alkol satışı yapamayacak

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin yasak getirildi. İlgili yazı işletmelere gönderildi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları market ve bakkallarda içki satışı yapılmayacak.

Ankara Emniyeti'nin konuya ilişkin yazısı işletmelere gönderildi. Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

YASAK KARARI, İÇKİ SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek.

Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.