AA
Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı.
Bayram öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışverişin yanı sıra trafik yoğunluğu da meydana geldi.
Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.
Semt pazarlarında yoğunluk
Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı. Ulus Hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti.
Bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan başkentliler, ağırlıklı olarak şeker ve çikolata satın aldı.
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