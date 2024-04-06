Ankara'da halk, bayram öncesi alışveriş yoğunluğu oluşturdu Marketlerde mutfak alışveriş yapan vatandaşlar kameraya yansıdı. Bayram hazırlığı kapsamında şeker ve çikolata satışlarında artış yaşandı.

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AA

Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı.

Bayram öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışverişin yanı sıra trafik yoğunluğu da meydana geldi.

Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.

Semt pazarlarında yoğunluk

Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı. Ulus Hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti.

Bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan başkentliler, ağırlıklı olarak şeker ve çikolata satın aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)