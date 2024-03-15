Ankara'da halkın nabzını tuttuk Büyük bir heyecanla devam eden yerel seçim çalışmaları arasında Ensonhaber mikrofonu Ankara'daydı. İşte "Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı?" sorusuna seçmenden gelen cevaplar.

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Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Bu kez yerel seçimler için oy kullanacak vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki belediye başkanlarını seçecek.

Özellikle büyükşehirlerde kıyasıya bir yerel seçim süreci yaşanırken Ensonhaber de sokağın nabzını tutmayı sürdürüyor.

Ensonhaber ekibinin son durağı Ankara oldu.

Ankara sokaklarında seçmene "Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı?" sorusunu yönelttik.

Seçime 15 gün kala tercihlerini belirleyen seçmenler, tercihleriyle beraber nedenlerini mikrofonumuza anlatırken mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler de geldi.

Mansur Yavaş'a afiş tepkisi

Başkentte yerel seçimlere ilişkin gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, halkın büyük kısmı Mansur Yavaş'ın şehrin her yerine astırdığı afiş ve bilboardları eleştirdi..

"Turgut Altınok'un yaptıkları yapacaklarının teminatı"

Altınok'u desteklediğini söyleyen bir vatandaş "Turgut Altınok diyorum, yaptıklarını yapacaklarının teminatı olarak görüyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş ise Keçiören'de oturduğunu ve bu zamana kadar ne dediyse yaptığını söyledi.