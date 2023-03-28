Ankara'da hava durumu! Sağanak yağış etkisini gösterdi Mevsim normalleri altına düşen hava durumu beraberinde sağanak yağışı getirdi. Birçok kentte kar yağışı beklenirken, Başkentte sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.

AA

Türkiye'de beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı.

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına almaya başladı.

Bahar mevsimine girerken meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının düşeceği duyuruldu.

Yurdun belli bölümlerinde kar yağışı beklenirken büyük bölümde yağmur etkili olacağı belirtildi.

Başkentte sağanak yağış

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış kenti etkisi altına alırken yağışlarla mücadele eden bir kentte Ankara oldu.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Trafikte yoğunluğa neden olan yağmurun devam etmesi beklenirken yetkililer olumsuz durumlara karşı uyarıda bulundu.