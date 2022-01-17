Ankara'da bir araya gelen hayvanseverler, yasaklı ırkların toplanarak barınaklara yerleştirilmesini sergiledikleri temsille protesto etti.

Türkiye uzun süredir gündeminde olan sokak köpeği sorunu ile mücadele ediyor.

Son olarak bu konudaki çalışmalar Gaziantep'te 4 yaşındaki küçük bir çocuğa 2 pitbull cinsi köpeğin saldırması ile hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Partili belediyeler sokaklardaki tehlikeli köpekleri toplamaya başladı.

Ankara'da hayvanseverlerin 'köpekleri toplamayın' eylemi VİDEO

20 BİNDEN FAZLA HAYVAN KAYIT ALTINA ALINDI

Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi' ile de yasaklı köpek ırklarına sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak’a kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istendi.

Bu kapsamda Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

KÖPEKLERİ BARINAĞA GÖTÜRMEYİN EYLEMİ

14 Ocak'ta biten başvurulardan sonra ise kurallara uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası, hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

KÖPEK YAKALAMA TEMSİLİ

Bu gelişmelerin ardından Ankara'da bir grup hayvansever dün 14 Ocak tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi ve hayvanların toplanarak barınağa götürülmemesi için eylem yaptı.

Eyleme katılanların bir kısmı köpek maskeleri takarak köpek kılığına girdi.

Eylemde bir de köpek yakalama temsili sergilendi.

Eyleme katılanlardan bir kadın köpek kılığına girerken 2 kişi de onu yakalayıp kafese koymaya çalıştı. Bu gösteri de diğer hayvanseverlerden alkış aldı.