Diyarbakır ailelerinin Ankara'daki HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Evlatları HDP aracılığı ile PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyarbakır'daki HDP binası önünde eylemleri 976 gündür devam ediyor.

Aileler protestolarını bir adım daha ileri götürmek ve farkındalık oluşturmak üzere Ankara'ya geldi.

HDP binası önüne çelenk bıraktılar

Aileleri temsilen Ankara'ya gelen 3 baba, HDP Genel Merkezi önüne "Evlatlarımızı HDP'den geri istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Ankara'da HDP binası önünde siyah çelenk gerginliği VİDEO

HDP'li vekiller müdahale etti

Ailelerin çelenk bırakması esnasında, HDP'li vekillerin müdahalesi ile gerginlik yaşandı.

Gerginliğe polis müdahale etti. Polis ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

"Evlatlarımızı geri verin"

HDP'li vekillerin bina önüne bırakılan siyah çelengi atmak istemeleri üzerine aileler, "Evlatlarımızı geri verin" şeklinde sloganlar attı.