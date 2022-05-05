İl binası önünde HDP'li vekillerle yaşanan gerginlikte polis şehit çocuğu olduğunu söyleyince tartışma büyüdü.

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi önünde kalabalık bir grup protesto için bir araya geldi.

Olayla ilgili bölgeye gönderilen polis ekipleri ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

HDP'li vekiller provokasyon iddiasında bulunarak çıktıkları kapı önünde polis ile sözlü münakaşaya girdi.

HDP'li vekil ile polis tartıştı

Gerginlik sırasında araya giren bir polis, kendisinin şehit çocuğu olduğunu söyleyerek HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a seslendi.

Ankara'da HDP'li vekil ile şehit çocuğu polis arasında gerginlik VİDEO



"Sana hesabını sordum mu babamın kanının?"

Kapı önünde polis ekiplerine bağıran Başaran'a yönelen polis, "Sana hesabını sordum mu babamın kanının. Çivilerim seni vallahi. Geçin karşıma. Senin konuştuğun kelimelere bak. Sen kimsin? Ben şehit çocuğuyum. Sen sıfırsın, sıfır." dedi.

"Ben de şehit çocuğuyum"

Polisin ifadelerine tepki gösteren HDP'li vekil, "Çivilersin ne demek. Ben de şehit çocuğuyum." ifadelerini kullandı.