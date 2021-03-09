Ankara'da 'HES kodu' şartları yenilendi

Ankara Valiliği; berber, kuaför, nikah salonu, dernek, tiyatro gibi mekan girişlerinde HES kodunun zorunlu olacağını açıkladı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

Ankara Valiliği, alınan tedbirler kapsamında 'HES kodu' şartlarının yenilendiğini duyurdu.

BERBER, KAHVEHANE, TİYATRO, NİKAH SALONU...

Yeni şartlar şöyle;

Kentteki berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Öte yandan yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda da HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi.