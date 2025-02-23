DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ankara Asayiş Aranan Şahıslar Bürosu özel analiz ekibi kurarak hırsızlık olaylarına karışan şahısları tek tek tespit etti.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kurulan özel analiz ekibi, evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheliyi tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonda tespiti yapılan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
BAZANIN İÇİNDE BULUNDU
6 ayrı suçtan aranan M.C., bazanın içinde saklanırken yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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