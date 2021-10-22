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    Ankara'da husumetli olduğu grup tarafından öldüresiye dövüldü

    Polatlı ilçesinde bir grup, husumetli olduğu V.B.'yi, yere yatırarak dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kavgayı ayırarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 03:52
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    Ankara'da husumetli olduğu grup tarafından öldüresiye dövüldü

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.

    V.B., cadde üzerinde husumetli olduğu Y.A., S.Y. ve H.A, ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.A., S.Y. ve H.A., husumetli olduğu V.B.,’yi dövmeye başladı.

    Ankara da husumetli olduğu grup tarafından öldüresiye dövüldü #1

    KAFASINA TEKME İLE VURULDU

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de 3 kişinin hareketsiz yerde yatan V.B.’nin kafasına tekme ile vurduğu görüldü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralanan V.B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

    Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da husumetli olduğu grup tarafından öldüresiye dövüldü #2

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