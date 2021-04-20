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    Ankara'da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi

    Ankara'da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üzerine aşının başlamasını duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş Ankara'daki hastanelere akın etti.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 02:56
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 03:08
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    Türkiye'de koronavirüs illetinden kurtulmak için hız verilen aşılama çalışmalarında 20 milyon doz aşıldı.

    Yoğun çalışmalarla aşı sırası alt yaş gruplarına oğru ilerliyor.

    Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmuştu.

    Koca'nın Twitter hesabından duyuru yapmasının ardından, sırası gelen vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı.

    ANKARALILAR İFTARDAN SONRA HASTANELERE KOŞTU

    Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, Ankara’daki hastanelere akın etti.

    İlerleyen saatlerde ise vatandaşlar tarafından aşı yoğunluğu oluştu.

    Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

    Ankara da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi #1

    Ankara da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi #2

    Ankara da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi #3

    Ankara da iftar sonrası, 55 yaş üstü aşı sırasına girdi #4

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