Ankara'da iki kişinin öldüğü binada kimyasal incelemesi Keçiören'de iki gün önce böcek ilacı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise etkilendiği apartmandaki kimyasal madde oranı tekrar ölçüldü.

AA

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, Ankara'nın Keçiören ilçesinde tamamen boşaltılan apartmandaki kimyasal madde oranını belirlemeye yönelik cihazlarla ölçüm yaptı.

Ölçüm sırasında KBRN ekiplerinin sağlık sorunu yaşama riskine karşı Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçüm işlemlerinin tamamlanmasından sonra binadan ayrıldı.

Apartmandaki kimyasal madde oranının hala yüksek olması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Keçiören'de 16 Haziran Cuma günü, baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ihbarda bulunan ailenin adresine sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de tedavi altına alınmıştı.

2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, böcek ilaçlama firması çalışanı iki kişi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.