Ankara'da İmralı kulisleri: Silah bırakma çağrısı yapacağım

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Türkiye, ekim ayının başından bu yana yeni bir döneme girdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı el ve sonrasında yaptığı çağrılar, ülkenin gündeminde.

Barış rüzgarları esen Ankara'da bu sürece gölge düşürmek isteyenlerin düzenlediği terör saldırısı yaşanırken bir taraftan da önemli bir görüşme gerçekleşti.

ANKARA'DA YEĞEN ÖCALAN'IN ZİYARET KULİSLERİ

Bahçeli'nin 'TBMM DEM Grubu'nda konuş, örgütü lağvettiğini haykır' çağrısı yaptığı PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı, yeğeni ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan ziyaret etti.

43 ay sonra gerçekleşen bu ziyaretin ayrıntıları ise Ankara kulislerinde yankılanıyor.

"SORUMLULUĞA HAZIRIM, SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Bu kulisleri köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin çağrısını olumlu karşıladı.

Buna göre tecridin kalkması durumunda silahların susturulması sürecinde etkin rol alabileceğini belirten Öcalan, "Sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım ve örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım." dedi.

"BURADAN TABUTTA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

Umut hakkı konusunda da motivasyonu arttığı belirtilen Öcalan'ın, ayrıca ziyarette "Buradan tabutla çıkmak istemiyorum." dediği aktarıldı.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, tarihi çağrısını yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.



Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.



Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.