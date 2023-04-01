Ankara'da indirim yapan mağazada izdiham oluştu: Müşterilerle çalışanlar birbirine girdi Ankara’da tüm ürünleri etiketin yarı fiyatına satma kararı alan mağazanın 2 şubesinde de izdiham yaşandı. Elektronik mutfak aletleri için vatandaşlar ile mağaza çalışanlarının birbirine girdiği indirim fırsatında, cep telefonları ve teknolojik cihazlar rağbet gördü.

İHA

Ankara’nın Keçiören ve Mamak ilçesindeki Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı.

Bunu duyan vatandaşlar 2 mağazanın da önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 11.00’de kepenkleri açan mağazalara vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.

İstediklerini alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Etiketin yarı fiyatı elektronik mutfak aletleri için vatandaşlar ile mağaza çalışanlarının birbirine girdiği indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.

Sınırlı sayıdaki ürünleri alabilmek için bekleyen bazı vatandaşlar ise elleri boş bir şekilde geri döndü.

"Dışarıdaki fiyatlara göre daha uygun"

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Cengiz Yıldırım, mağazanın önüne saat 10’da geldiğini ve çok fazla beklemediğini belirterek, “İçerde biraz kargaşa yaşandı ama, yine de çözdük. Bir şeyler almak için gelmiştim. Güzel bir şekilde aldım. Problem olmadı. Dışardaki fiyatlara göre daha uygun. En azında 500 lira kadar bir fark var. Ön sıralarda olduğum için çok fazla zorlanmadım. Ama, içerde bu yüzden kavga çıkmış. Hatta alırken sordular, ‘Nerden aldın’ diye. Birkaç problem yaşayan insanlar çıkmış. Ben yaşamadım” dedi.

"9'dan beri bekliyorum"

Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde sıraya girdiğini ve evlerine dağıtılan reklam kağıtları sayesinde indirimden haberdar olduklarını aktaran Ayşe Arslan, “Uygun fiyatları görünce bir şansımız deneyelim dedim. Kek kalıbı ve üçlü tencere almayı düşünüyorum. 9’dan beri bekliyorum. Usulünü bilmiyordum. Saat 8’den itibaren gelseydim daha iyi olurdu” diye konuştu.

Uygun fiyata akıllı cep telefonu alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giren Erkan Yarka, “Sabah 7’de telefon almak için geldik. Birazcık daha uygun indirimli olduğu için geldik. Sınırlı sayıda olduğu için biz de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.